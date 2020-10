Trump in un video: "I prossimi giorni saranno il vero test. Terapie miracolose". Ma per i medici non è fuori pericolo

04 ottobre 2020 a

Tornerà al più presto al lavoro per riprendere la campagna elettorale per le presidenziali americane. E' l'estrema sintesi del discorso che Donald Trump ha fatto dall'ospedale dove è ricoverato per il Coronavirus. Il presidente ha pubblicato sul suo profilo twitter un video di diversi minuti, registrato nella struttura sanitaria militare di Walter Reed. Durante il filmato ha sottolineato che "le terapie che sto assumendo e quelle che sono arrivate hanno del miracoloso". Ma ha anche aggiunto che "i prossimi giorni saranno il vero test".

Ha inoltre spiegato che "dovevo essere in prima linea. Non posso stare rinchiuso in una stanza al piano di sopra e totalmente al sicuro. Come leader, ho il compito di affrontare i problemi". I medici però sono molto più cauti e sostengono che ancora non sia fuori pericolo.

