Maltempo, situazione drammatica in Piemonte: undici dispersi

Sarebbero undici i dispersi in Piemonte a causa del maltempo. Dieci nel territorio di Cuneo in cui sono in corso verifiche tra il versante italiano e quello francese. L'undicesimo disperso, invece, è nel Vercellese. Sembra che sia finito con l'auto nel Sesia. La situazione dovrebbe via via migliorare sul fronte meteo, ma resta l'allerta arancione. Il comandante dei vigili del fuoco, Vincenzo Bennardo, al Corriere della Sera ha parlato di fase drammatica: sono circa 150 i vigili del fuoco che stanno lavorando senza sosta dalla notte sul versante del Tenda. Diversi i paesi che sono stati evacuati. Oltre al Sesia esondata anche la Dora.

