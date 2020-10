Donald Trump ricoverato in ospedale. Il virus si diffonde tra gli uomini e le donne del suo staff

03 ottobre 2020 a

Donald Trump ricoverato in ospedale per il Covid 19. Lo ha annunciato nella serata di venerdì 2 ottobre la Casa Bianca, spiegando che il presidente degli Stati Uniti è stato condotto in via precauzionale al Walter Reed National Military Medical Center. Il numero uno degli Usa lavorerà ugualmente dalla suite presidenziale, attrezzata per consentirgli di continuare i suoi doveri ufficiali. Trump è considerato "affaticato". Intanto il virus continua a diffondersi tra gli uomini del suo staff. E' risultato positivo Bill Stepien, responsabile della campagna elettorale. Positivo anche il tampone a cui è stata sottoposta Ronna McDaniel, presidente del Comitato nazionale repubblicano.

