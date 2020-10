Donald Trump, su twitter scatta l'ironia con i titoli dei film: da Una quarantena per due a Dalla Cina con tampone

02 ottobre 2020 a

Come spesso accade su twitter con le notizie più seguite, sulla positività di Donald Trump al Coronavirus si scatena il cineTrump. Gli utenti, cioè, giocano a costruire doppi sensi con i titoli di vecchi film. E così viene pubblicato di tutto. Si va da Vaccinate il soldato Donald a Un tampone per due (coinvolgendo Melania); da Tutti gli anticorpi del presidente a Giù la mascherina; da Al Covid non si comanda a Maledetto il giorno che mi hai contagiato.

E ancora: Altrimenti ci infettiamo; Separati in Casa Bianca; 2020 l'anno del contagio; Il buono, il brutto e il cattivo; Dalla Cina con tampone; Una quarantena per due. E ancora, ancora, ancora.

