Usa, Coronavirus: collaboratrice Trump sta male. Hicks In elicottero col presidente e altri consiglieri senza mascherina

Sta make. La collaboratrice di Donald Trump, Hope Hicks "non solo è risultata positiva, ma ci è stato confermato che è sintomatica. È malata», ha affermato Jonathan Karl, corrispondente capo della Casa Bianca di Abc News. Hicks era con Trump in Ohio per il dibattito di martedì con il candidato dem Joe Biden e in Minnesota per il comizio di mercoledì. Emergono dei retroscena.

Secondo l’emittente statunitense, Hicks era anche a bordo del Marine One, l’elicottero del presidente, quando mercoledì ha lasciato la Casa Bianca per volare alla Joint Base Andrews. È stata vista camminare verso l’elicottero con altri importanti consiglieri presidenziali, come Stephen Miller, Dan Scavino e Jared Kushner. Nessuno di loro - precisa Abc News - indossava mascherine.

In occasione del primo dibattito tra i candidati alla Casa Bianca di martedì, Trump aveva deriso Biden per aver indossato la mascherina. «Non indosso mascherine come lui. Ogni volta che lo vedi, ha una mascherina. Potrebbe parlare a 200 piedi (circa 60 metri ndr) di distanza e si presenta con la mascherina più grande che abbia mai visto», le parole di Trump.

Hope Hicks è risultata positiva al Covid prima che lo fossero anche Donald e Melania Trump e doveva essere «molto contagiosa» mercoledì scorso il giorno in cui ha viaggiato in elicottero ed in aereo con il presidente ed altri consiglieri per andare in Minnesota.

Poche ore dopo è risultata positiva al test. Si sono quindi trovati a viaggiare «in uno spazio chiuso con qualcuno che era nel picco del virus, visto che noi riteniamo che il momento in cui si è più contagiosi è il giorno in cui si sviluppano i sintomi», ha detto uno degli esperti medici della Cnn.

L’emittente ha anche riportato che Hicks, che ha accompagnato Trump anche al dibattito a Cleveland, è stata vista salire sul Marine one, l’elicottero presidenziale, con Jared Kushner, Dan Scavino e Nicholas Luna ed erano tutti senza mascherina.

