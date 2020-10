Donald Trump e Melania positivi al Coronavirus. Subito in quarantena. Il presidente: "Supereremo il virus insieme"

02 ottobre 2020 a

a

a

Anche Donald Trump e Melania positivi al Coronavirus. E' stato lo stesso presidente degli Stati Uniti ad annunciarlo via Twitter. "Stasera - ha scritto - io e Melania siamo risultati positivi al Covid 19. Inizieremo immediatamente il nostro processo di quarantena e di guarigione. Supereremo questo insieme". L'annuncio del presidente Usa è arrivato ore dopo aver confermato che uno dei suoi assistenti più longevi, con cui aveva viaggiato, era risultato positivo al test. La notizia della positività arriva in piena campagna elettorale. Trump ha spesso sostenuto che la pandemia negli Stati Uniti è sotto controllo e che il Paese presto vincerà questa battaglia che ora lo vede in prima linea anche come paziente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.