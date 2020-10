Ustionata dal caffè bollente, chiede 750mila dollari di risarcimento alla compagnia aerea

01 ottobre 2020 a

Chiede alla compagnia aerea Swiss 750mila dollari perché durante il volo da Zurigo a Venezia rimase ustionata dal caffè bollente, a suo dire a causa della negligenza dell'equipaggio che avrebbe scosso un carrello. Stando alla denuncia presentata dalla donna, mentre venivano servite le bevande, il carrello fu scosso, la caffettierà bollente cadde e la colpì. Dopo l'atterraggio fu condotta in ospedale dove furono diagnosticate ustioni di secondo grado alla spalla e alla schiena. Ora la Swiss si vede arrivare la richiesta di risarcimento di 750mila dollari per spese mediche, lavoro perso e dolore. E' quanto emerge dai documenti del tribunale in cui è stata intentata la causa, quello del Massachusetts. La compagnia aerea non commenta, si limita a sottolineare che "i nostri equipaggi sono addestrati a rispettare sempre le precauzioni di sicurezza".

