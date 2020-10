Coronavirus in India: altri 86.821 nuovi casi, diventerà il Paese più colpito

01 ottobre 2020 a

a

a

L’India ha registrato 86.821 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore e altri 1.181 decessi, rendendo settembre il mese peggiore della pandemia. L’aggiornamento del ministero della Salute ha fatto salire il totale dei contagi a oltre 6,3 milioni e 98.678 morti a causa del Covid 19. Il Paese, solo a settembre, ha aggiunto il 41% dei casi e il 34% dei decessi. Si prevede che diventerà il Paese più colpito dalla pandemia entro poche settimane, superando gli Stati Uniti, dove si sono registrate più di 7,2 milioni di infezioni.

Coronavirus, Francia e Regno Unito: boom di contagi

I voli commerciali internazionali rimarranno sospesi fino al 31 ottobre. Tuttavia, i voli di evacuazione continueranno da e per Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada, Francia, Giappone e molti altri Paesi. Il primo ministro, Narendra Modi, ha imposto il lockdown più rigoroso a livello mondiale in tutto il Paese alla fine di marzo, ma ha iniziato ad allentare le restrizioni dopo due mesi per rilanciare l’economia gravemente colpita. Il blocco totale è costato a oltre 10 milioni di lavoratori migranti il loro impiego nelle città.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.