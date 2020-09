Coronavirus, Francia e Regno Unito: boom di contagi

30 settembre 2020 a

a

a

La Francia ha registrato quasi 13mila nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diramati dal ministero della Salute nel Paese sono stati 12.845 i contagi giornalieri e 63 i morti.

Coronavirus nel mondo, superato il milione di morti

Boom di contagi nel Regno Unito dove il numero dei casi delle ultime 24 ore è il più alto mai registrato: si parla di 7.143 contagi per un totale di 439.013. Il Paese governato dal premier Boris Johnson, spesso in difficoltà a gestire la pandemia, segna anche un record di vittime: 71 morti in 24 ore, il dato più alto dal 1° luglio quando erano stati 97.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.