Addio a un gigante del fumetto, è morto "Quino": il padre di Mafalda

Addio a un gigante del fumetto internazionale. E' morto infatti "Quino", il disegnatore argentino padre di Mafalda. Joaquín Lavado, questo il suo vero nome, aveva 88 anni. Creò la figura della bambina pestifera nel 1963 e portò avanti la creazione delle strisce per dieci anni fino al 1973 quando abbandonò la sua creatura perché "a corto di idee", come disse lo stesso Quino. Le storie di Mafalda tuttavia sono riuscite ad appassionare anche le generazioni successive, tutti affezionati alle vicissitudini di una bimba di sicuro un po' irascibile ma alla quale in tanti hanno voluto bene.

