Coronavirus nel mondo, superato il milione di morti

Sono numeri ancora tragici quelli che piovono da quasi ogni parte del mondo relativi alla pandemia da Coronavirus che secondo la Johns Hopkins University fino a questa mattina ha provocato più di 33,6 milioni di contagi e 1.007.769 morti, di cui più della metà (523.579) in soli quattro paesi: Stati Uniti (205.998), Brasile (142.921), India (97.497) e Messico (77.163). In tutte queste quattro nazioni anche nelle ultime 24 ore il nuovo coronavirus ha fatto centinaia di vittime: 1.179 in India, 918 negli Usa, 863 in Brasile e 560 in Messico.

Coronavirus, Francia: 85 morti in 24 ore e 8.051 nuovi casi

Purtroppo l’infezione sta letteralmente esplodendo anche in Argentina, dove l’ultimo bilancio parla di ben 406 decessi. Nel frattempo, la situazione nella maggior parte dell’Europa si fa sempre più preoccupante.

