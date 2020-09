Coronavirus, Francia: 85 morti in 24 ore e 8.051 nuovi casi

29 settembre 2020 a

a

a

Situazione grave in Francia per il Coronavirus. E' pesante anche il bollettinomedico di oggi, martedì 29 settembre 2020. L’epidemia da nuovo coronavirus sta estendendo la sua presa sul paese.

Oggi i dati annunciati dalle autorità sanitarie e dal ministero della Salute sono di nuovo allarmanti. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 8.051 nuovi casi. Ieri erano 4.070 le persone risultate positive. Le vittime registrate oggi sono 85, portando così il totale a 31.893. Di queste 59 persone sono morte in ospedale. In totale sono attualmente ricoverate 6.500 persone, di cui 1.204 in terapia intensiva, 28 in più rispetto a ieri.

