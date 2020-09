Kate Middleton e Letizia di Spagna con i royal dress più ricercati: così fanno tendenza

29 settembre 2020 a

Il royal dress più ricercato? Sono quelli indossati da Kate Middleton, duchessa di Cambridge e da Letizia di Spagna. È uno dei dati che emerge dal Royal Fashion Report di Lyst, un’analisi approfondita della piattaforma di ricerca di moda che rivela il potere delle famiglie reali in materia di stile.

Per la realizzazione di questo report, Lyst ha analizzato le abitudini di acquisto di oltre nove milioni di utenti, che cercano, sfogliano e acquistano articoli di moda in oltre 12.000 boutique e multi-brand online. Oltre ai dati di ricerca globale di Lyst e Google, sono state prese in considerazione menzioni e statistiche di interazione dai social network dall’inizio dell’anno in tutto il mondo. Sul podio degli abiti royal più ricercati c’è un abito con stampa floreale in fibra del brand Faithfull the Brand (203 euro) indossato da Kate, Duchessa di Cambridge.

Dopo la pubblicazione delle foto, le ricerche online per il marchio sono cresciute del 512% rispetto alle settimane precedenti. Le ricerche su Google per «Faithfull the brand» e «Catherine, Duchess of Cambridge» sono aumentate in modo esponenziale il giorno dopo l’apparizione e l’abito è andato subito sold out.

Al secondo posto il maxi abito di cotone bianco dello stilista spagnolo, Charo Ruiz (549 euro), indossato dalla regina Letizia di Spagna. Le ricerche per il marchio sono aumentate del 353% dopo che la regina di Spagna ha indossato l’abito in stile bohémien durante la sua visita a Ibiza del 17 agosto. Scopri gli altri abiti sul report completo. Tra le tendenze c’è anche la Royal Street Style. In passato i reali erano noti per i loro guardaroba stravaganti, esclusivi e costosi. Negli ultimi anni, tuttavia, gli stylist delle grandi casate reali hanno lavorato per veicolare nuovi messaggi attraverso gli abiti ed accessori. Uno tra tutti è la vicinanza alla gente dunque mescolando abiti di marchi high-end a quelli più accessibili. L’interesse per gli abiti di Zara è salito alle stelle dopo che la regina Letizia ha indossato a giugno un abito del colosso spagnolo del fast-fashion del prezzo inferiore a 20 euro. L’abito è diventato il più ricercato di Zara a livello globale negli ultimi sei mesi.

