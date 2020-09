Emergenza Covid, a Mosca scuole chiuse dal 5 al 18 ottobre. Il sindaco prolunga le vacanze autunnali

29 settembre 2020 a

Emergenza Covid: Mosca decide di chiudere le scuole per due settimane. Il sindaco Serghiei Sobyanin annuncia che non ci saranno lezioni dal 5 al 18 ottobre. Una decisione presa per cercare di contrastare la diffusione dell'epidemia di Covid 19, estendendo così le vacanze scolastiche annuali che solitamente durano soltanto una settimana. Il sindaco ha dato la notizia attraverso il suo blog: "In base alla raccomandazione dei medici - ha scritto - tenendo conto dell'aumento delle malattie da raffreddamento e dell'aumento dei casi identificati di Covid ho preso la decisione di prolungare il periodo delle vacanze d'autunno". Quindi scuole chiuse sino al 18 ottobre.

