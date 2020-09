Paesi Bassi, nuovi provvedimenti: vietati incontri sociali tra più di tre persone. Stretta su ristoranti e bar

29 settembre 2020 a

Emergenza Coronavirus: continua a peggiorare la situazione nei Paesi Bassi. Secondo i dati della Johns Hopkins University sono oltre 122mila i casi dall'inizio della pandemia. Quasi 6.500 i morti. Scattano le misure restrittive per cercare di contenere la diffusione del virus. Come spiega la Bbc, per la prima volta ai cittadini viene consigliato di indossare la mascherina nei negozi. Il primo ministro Mark Rutte sostiene che la situazione nelle tre maggiori città del Paese, e cioè Amsterdam, Rotterdam e L'Aia, è ormai diventata "seria" e sconsiglia di frequentarle se non per motivi essenziali. Entro le 22 devono chiudere ristoranti e bar, consigliato lo smart working. Ai tifosi non sarà più consentito partecipare ad eventi sportivi e gli incontri sociali nelle case non devono superare le tre persone.

