Coronavirus, spray nasale per prevenire il contagio: buoni risultati dalla ricerca. Presto la sperimentazione sull'uomo

Uno spray nasale per combattere il Coronavirus e stroncarlo sul nascere. La scoperta è stata fatta dai ricercatori della Porton Down della Public Health England. I dettagli sono stati spiegati in uno studio. I primi risultati sono promettenti, anche se progetti del genere hanno bisogno di un lungo procedimento scientifico. Pare che l'uso settimanale dello spray ridurrebbe in maniera considerevole la replicazione del virus nell'organismo. La molecola contenuta nello spray è simile a un farmaco, interagisce con le cellule nella cavità nasale e attiva subito il sistema immunitario dell'organismo. La sperimentazione sull'uomo inizierà nel giro di quattro mesi, come dichiara Christophe Demaison, amministratore delegato di Ena Respiratory, la società australiana che ha messo a punto la molecola artificiale. Lo spray è stato già sperimentato sui furetti dando risposte soddisfacenti: ha inibito la replicazione del virus nel naso e nella gola del 96%.

