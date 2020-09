Usa, il New York Times accusa Trump: "Non ha pagato le tasse". Il presidente: "Falso"

28 settembre 2020 a

"Per 10 anni Trump non ha pagato le tasse", è l'attacco del New York Times al presidente degli Stati Uniti, che subito ribatte: "E' un fake". L'ennesima bufera 'elettorale' si scatena sul tycoon a poco più di un mese dal voto, e parte da un'inchiesta del NYT su vent'anni di dichiarazioni dei redditi del presidente repubblicano.

Secondo il quotidiano Trump avrebbe pagato solo 750 dollari per le tasse federali nel 2016, cioè quando è stato eletto presidente degli Stati Uniti, e anche nel 2017. Il NYT aggiunge: "non ha pagato alcuna imposta sul reddito in dieci dei quindici anni precedenti, soprattutto perché ha riportato più perdite di denaro che guadagni". Il magnate si è difeso nel corso di una conferenza stampa, dicendo di aver sempre pagato le tasse e promettendo di "rivelare" tutte le informazioni sulle sue dichiarazioni dei redditi, senza però indicare una tempistica certa

