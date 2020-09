Gb, Principe George mostra il regalo speciale: il dente di uno squalo dell'era dei dinosauri

27 settembre 2020 a

Cose da Royal family. Eccolo il principino George mentre appare col mega fossile preistorico. Una foto che fa il giro del web, postata sulla pagina ufficiale di Kensington Palace,

Il principino George di Windsor stringe in pugno il dente di un squalo, risalente all'era dei dinosauri e prezioso regalo del celebre divulgatore britannico David Attenbourough, che ha invitato nella sua residenza la famiglia reale per una visione privata del suo documentario sull'ambiente. La madre Kate aveva parlato in passato della passione del figlio per la preistoria.

Eugenia di York è incinta. Il principe Andrea e Sarah Ferguson diventano nonni. Un altro royal baby

Il regalo, d'altra parte, è di un certo livello: il dente di uno dei più feroci predatori dei mari, poi estintosi. Il dente era stato recuperato da sir Attenbourough, il giornalista scientifico più popolare del Regno Unito, a Malta negli anni 60. Se ne era rimasto nascosto sotto il suolo calcareo dell'isola per qualcosa come 23 milioni di anni, all'epoca del Miocene. Ora finirà nella stanza dei giochi del nobile minorenne più conosciuto d'Occidente.

La collaborazione tra William d'Inghilterra e David Attenborough va avanti da tempo. Ora, il documentarista è in uscita con il suo ultimo lavoro: "A life on our planet" e ha invitato la famiglia a una preview privata nella sua residenza.

