Coronavirus a New York, oltre mille casi nelle ultime ore: è la prima volta da giugno

26 settembre 2020 a

a

a

Nello Stato di New York venerdì sono stati registrati oltre mille casi di Coronavirus: è la prima volta dallo scorso 5 giugno. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo, riferendo che precisamente sono risultate positive 1.005 persone sulle 99.953 testate. Il numero di contagi giornalieri nello Stato di New York è in salita nelle ultime settimane, un trend possibilmente legato all’aumento delle riaperture di negozi, campus e scuole.

Coronavirus nel mondo: negli Usa superata quota 7 milioni di casi. Salgono i contagi anche in Messico



"Il Partito comunista cinese sapeva quanto fosse virulento il Coronavirus. Hanno censurato e fatto scomparire gli informatori e i giornalisti che hanno provato a far scattare l’allarme. Il Pcc è il colpevole della pandemia globale che ha ucciso oltre 200mila americani e circa un milione di persone in tutto il mondo" ha scritto su twitter il segretario di stato Usa, Mike Pompeo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.