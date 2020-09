Scuola, studente positivo al Covid. Chiude il liceo Fonseca di Napoli

26 settembre 2020 a

Prima scuola chiusa a Napoli per Coronavirus. Si tratta del liceo Fonseca che ha sede nel centro storico. Un alunno è risultato positivo al Covid. L'istituto ha informato con una nota gli studenti e le famiglie che la sede centrale in via Benedetto Croce, lunedì 28 resterà chiusa per un intervento straordinario di sanificazione. Lo studente sarebbe giunto a scuola con sintomi da Covid, ma poi sono stati i compagni di classe a segnalare ai docenti lo stato di salute incerto del ragazzo. Il tampone in seguito ha confermato la positività ed evidentemente spinto il dirigente d'istituto a programmare la sanificazione dei locali.

