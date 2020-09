Germania e Covid, aumentano i casi: 2.507 nelle ultime 24 ore e nove morti

26 settembre 2020 a

Emergenza Covid. Se nel Regno Unito i dati di oggi 26 settembre fanno registrare un lieve calo sia sul fronte dei nuovi casi positivi che su quello delle vittime, la stessa cosa purtroppo non si può dire per la Germania. Il Paese, infatti, fa registrare un ulteriore aumento di casi giornalieri di Coronavirus. Il Robert Koch Institute ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.507 nuovi casi, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 282.730. Nove, invece, i morti nell'ultima giornata: il totale della Germania sale a 9.452. Anche qui, come nel resto d'Europa, si alza ulteriormente l'attenzione e non si escludono nuove misure.

