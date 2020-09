Eugenia di York è incinta. Il principe Andrea e Sarah Ferguson diventano nonni. Un altro royal baby

25 settembre 2020 a

Arriva un'altra cicogna nella casa reale del Regno Unito. La principessa Eugenia di York e suo marito Jack Brooksbank aspettano il loro primo figlio. Lo ha annunciato Buckingham Palace. Eugenia è la figlia minore del principe Andrea e Sarah Ferguson, il duca e la duchessa di York, che saranno quindi nonni per la prima volta. "Sua altezza reale la principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino all'inizio del 2021", ha scritto il Palazzo in una nota ufficiale.

"Il duca di York e Sarah, la duchessa di York, il signor e la signora George Brooksbank, The Queen e The Duke of Edinburgh sono felicissimi della notizia ". Anche la principessa Eugenia, 30 anni, ha condiviso la notizia su Instagram: "Io e Jack siamo così entusiasti per l'inizio del 2021 ..." accanto a una foto di piccole pantofole di orsacchiotto.

