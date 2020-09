Parigi, attentato a colpi di machete vicino alla vecchia sede di Charlie Hebdo: due feriti, sono giornalisti

25 settembre 2020 a

a

a

La procura antiterrorismo francese ha aperto un’inchiesta per l’attacco avvenuto vicino alla ex redazione del quotidiano satirico Charlie Hebdo, a Parigi, in cui sono rimaste ferite almeno due persone, entrambi giornalisti colpiti durante una pausa sigaretta. L’accusa è di tentato omicidio collegato ad associazione terroristica.

Usa, la nipote di Donald Trump fa causa al presidente e ai suoi fratelli per frode

Ancora non è chiaro il movente dell’attacco e se questo sia legato a Charlie Hebdo (la redazione fu teatro il 7 gennaio 2015 di una strage dove morirono 12 persone) però una persona, coperta di sangue, è stata fermata alla Bastiglia e una seconda è stata bloccata poco lontano. Potrebbero essere i responsabili dell'attacco a colpi di machete di questa mattina. Secondo quanto spiegato dal premier francese Jean Castex in conferenza stampa, nessuno dei due feriti è in pericolo di vita. «Dobbiamo lottare con tutti i mezzi contro il terrorismo», ha detto Castex, parlando nella strada dell'attacco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.