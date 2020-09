Coronavirus nel mondo, oltre 32 milioni le persone contagiate. Altro record in India

25 settembre 2020 a

Nel mondo sono più di 32 milioni le persone che sono state contagiate dal Coronavirus. Lo rende noto la Johns Hopkins University, aggiornando a 32.048.333 il totale dei contagi confermati. È invece salito a 979.454 il totale delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate all’infezione.

Coronavirus, altri 1.786 contagiati e 23 morti nelle ultime 24 ore in Italia con 108 mila tamponi

In India sono ormai più di 5,8 milioni i casi di Coronavirus e oltre 92.000 le vittime a causa della pandemia. Il ministero della Sanità ha confermato che in 24 ore sono stati diagnosticati 86.052 nuovi casi di Covid-19 e altri 1.141 decessi, che hanno portato il totale dei contagi a 5.818.571 e il bilancio delle vittime a 92.290 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il gigante asiatico - con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone - è il secondo Paese più colpito dalla pandemia, dopo gli Usa, e il terzo per il triste bilancio delle vittime, dopo Stati Uniti e Brasile

