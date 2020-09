Coronavirus, in Gran Bretagna nuovo record di casi: 6.634 in 24 ore. Ci sono 40 morti

24 settembre 2020 a

Il Regno Unito ha registrato oggi, giovedì 24 settembre 2020, 6.634 nuovi casi di Covid-19 e 40 vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di 416.363 contagiati e 42 mila decessi dall’inizio della pandemia.

Nonostante la cifrache è stata registrata nelle ultime 24 ore sia molto alta, gli esperti hanno avvertito di non considerarla come un record rispetto alla prima ondata.

Questo perché in primavera, a causa della mancanza di test, non è stato possibile rilevare quante persone siano state effettivamente infettate. La situazione nel Regno Unito è comunque importante in fatto di contagi che aumentano di giorno in giorno.

