California, dal 2035 stop alla vendita di automobili a benzina

24 settembre 2020 a

a

a

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha annunciato oggi un piano per ridurre gradualmente la vendita delle auto a benzina fino allo stop totale nel 2035, nell’ambito della lotta ai cambiamenti climatici. «Questo è il passo di maggiore impatto che il nostro stato può fare nella lotta ai cambiamenti climatici», ha detto il democratico in una conferenza stampa dopo la firma del decreto esecutivo. «Per troppi decenni abbiamo permesso alle auto di inquinare l’aria che i nostri figli e le nostre famiglie respirano» ha continuato indicando come l’inquinamento provocato dalle auto peggiori la situazione degli incendi che stanno colpendo la California. In effetti, la misura di Newsom prevede che tra 15 anni non verranno più vendute auto nuove a benzina, ma non impedirà ai californiani di possederle o venderle ed acquistarle come auto usate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.