Harry e Meghan, bordate da Trump per un video sul voto: "Non sono fan della Markle, auguro fortuna a principe"

Il presidente Usa Donald Trump ha attaccato Meghan Markle, dopo che la duchessa del Sussex e il principe Harry hanno partecipato a un video Time 100 che invitava gli americani a votare.

Meghan, che è americana, dice nel video che le elezioni sono «le più importanti della nostra vita». «Quando votiamo, i nostri valori vengono messi in pratica e le nostre voci vengono ascoltate», ha sottolineato.

Harry ha invitato gli americani a «rifiutare l’incitamento all’odio, la disinformazione e la negatività online». Nessuno dei due ha menzionato Trump o il suo sfidante democratico, Joe Biden, per nome, ma alcuni hanno interpretato i loro commenti come critici nei confronti di Trump. A Trump è stato chiesto del video durante una conferenza stampa della Casa Bianca, con il giornalista che ha detto che la coppia «ha essenzialmente incoraggiato le persone a votare per Joe Biden». «Non sono un suo fan», ha risposto Trump riferendosi a Markle, «ma auguro molta fortuna a Harry. Ne avrà bisogno».

