Coronavirus, in Francia i nuovi casi sono oltre 13 mila e i morti 43 nelle ultime 24 ore

In Francia, oggi mercoledì 23 settembre 2020, si superano di nuovo i 13 mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Secondo quanto reso noto dalla Sanità Pubblica francese sono stati esattamente 13.072 i tamponi positivi, mentre i decessi sono stati 43. È stato anche reso noto che nell’ultima settimana sono stati 4244 i pazienti di Covid ricoverati in ospedale, 675 dei quali si trovano in terapia intensiva. Sono 1039 i focolai attivi dell’epidemia che si sta cercando di controllare, con un aumento di 70 nuovi cluster rispetto a ieri.

Una situazione che di giorno in giorno si sta facendo sempre più pesante.

