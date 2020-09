Coronavirus, in Francia oltre 10 mila casi in 24 ore: contagi in rialzo

22 settembre 2020 a

a

a

Torna alto l'allarme Covid-19 in Francia alla luce del bollettino di oggi, martedì 22 settembre 2020. Dopo alcuni giorni in cui i numeri sono stati in calo, nel Paese sono ritornati oltre quota 10 mila i nuovi casi giornalieri di coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo i dati diffusi dalla Sanità pubblica, i contagi sono stati 10.008. In crescita ci sono purtroppo anche i decessi (68 in più rispetto a lunedì) per un totale di 31.416 dall'inizio dell'epidemia. Il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%.

