Stati Uniti, le drammatiche foto Reuters sulla tragedia del Coronavirus: i morti sono 200mila

22 settembre 2020 a

a

a

Emergenza Coronavirus: sono foto incredibilmente drammatiche quelle che pubblica sul suo sito l'agenzia Reuters. Lo fa quando negli Stati Uniti il numero delle vittime positive al Covid continua a salire e tocca quota 200mila, mentre nel mondo si avvicina sempre più al milione. Clicca qui per vedere le fotografie.

Dall'inizio della pandemia i casi hanno superato i 31.3 milioni. Ma la galleria di immagini della Reuters in un colpo solo allontana i freddi numeri e proietta nelle storie del dolore, descritte anche attraverso curate didascalie. Bastano davvero le immagini per comprendere la portata della tragedia che stanno vivendo gli States. Clicca qui per vedere le fotografie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.