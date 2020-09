Gran Bretagna, le nuove misure restrittive in vigore per sei mesi

22 settembre 2020 a

Gran Bretagna, il primo ministro britannico Boris Johnson annuncerà nuove misure restrittive per cercare di rallentare la diffusione del coronavirus. I pub e i ristoranti in tutta l’Inghilterra chiuderanno alle 22:00 e che sarà incoraggiato lo smart working, invertendo la spinta del governo a riportare i lavoratori in ufficio. Il primo ministro darà ulteriori dettagli sul piano del governo nel corso del suo intervento alla Camera dei Comuni in programma per le 12:30 (Ora locale). E parlerà alla nazione alle 20:00.

L’annuncio arriva il giorno dopo che i principali consulenti scientifici e medici del governo britannico hanno affermato che le nuove infezioni da coronavirus raddoppiano ogni sette giorni nel Paese e potrebbero salire a 49.000 al giorno entro la metà di ottobre se non si farà nulla per arginare l’ondata. Lunedì, il governo ha segnalato 4.300 nuovi casi, il dato più alto da maggio. Londra ha gradualmente aumentato le restrizioni con l’aumento dei casi, incluso il divieto di grandi assembramenti. Ma le misure sono meno rigorose rispetto al lockdown imposto a marzo, allentato a partire da giugno, quando i casi hanno iniziato a diminuire. I principali esperti medici di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord lunedì hanno portato l’allarme Covid-19 nel Regno Unito dal livello tre al quattro, il secondo più alto, su consiglio del Joint Biosecurity Centre. I medici hanno riferito che i casi di Covid-19 stanno aumentando «rapidamente» e probabilmente «in modo esponenziale». Le nuove misure restrittive in vigore per sei mesi.

