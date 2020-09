Coronavirus, Regno Unito: verso la chiusura di pub e ristoranti alle 22. Johnson incoraggia lo smart working

22 settembre 2020 a

Oggi, martedì 22 settembre 2020, il primo ministro britannico Boris Johnson annuncerà nuove misure restrittive per cercare di rallentare la diffusione del coronavirus prima che vada fuori controllo.

Il ministro dell’Ufficio governativo Michael Gove ha dichiarato a Sky News che i pub e i ristoranti in tutta l’Inghilterra chiuderanno alle 22:00 e che sarà incoraggiato lo smart working , invertendo la spinta del governo a riportare i lavoratori in ufficio. Il primo ministro darà ulteriori dettagli sul piano del governo nel corso del suo intervento alla Camera dei Comuni in programma per le 12:30 (Ora locale). E parlerà alla nazione alle 20:00.

Le nuove restrizioni arrivano un giorno dopo che i principali consulenti scientifici e medici del governo hanno affermato che le infezioni da Covid-19 raddoppiano ogni sette giorni e potrebbero salire a 49.000 al giorno entro metà ottobre se non si interverrà per arginare l’ondata.

