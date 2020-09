Coronavirus, boom di contagi in Belgio: +62% di casi in una settimana

21 settembre 2020 a

Covid-19 avanza in tutta Europa. Si registra una impennata di casi di contagio da Coronavirus in Belgio, dove il numero totale delle infezioni è di 102.295 e la media giornaliera tra l’11 e il 17 settembre è stata di 1196 casi, il 62% in più rispetto alla settimana precedente. Resta relativamente stabile il numero dei decessi, con una media quotidiana di 2,4 tra l’11 e il 17 settembre, per un totale di 9948.

A preoccupare è il dato della scorsa settimana e il trend dei contagi con una percentuale che è molto eloquente e che sta causando preoccupazione.

