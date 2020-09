Live non è la D'Urso, Cristina D'Avena e le foto sexy: "Canto i puffi ma sono una donna"

21 settembre 2020 a

Nella puntata del 20 settembre di Live Non è la D'Urso, tra gli ospiti della trasmissione di Canale 5 spunta anche Cristina D'Avena. La regina delle sigle dei cartoni animati nei giorni scorsi è diventata il bersaglio degli haters per le sue recenti foto in costume da bagno in cui mette in mostra un fisico da applausi, considerato che ha già compiuto 56 anni.

D'Avena, intervistata da Barbara D'Urso, in trasmissione ha spiegato che ha pubblicato quegli scatti come fanno tutte "io canto i Puffi, ma sono una donna". Non si aspettava certo di finire al centro delle polemiche social, anche se gli estimatori sono stati molto di più.

