Covid, lockdown parziale in Spagna. Severe restrizioni per 850mila cittadini. Ecco i divieti

Emergenza Covid: a partire da lunedì 21 settembre, libertà di movimento ridotta per 850mila residenti nella regione di Madrid per cercare di contenere la diffusione del virus. Verrà limitata la circolazione in sei quartieri della capitale e in altrettante città dell'area, nei territori, cioè, dove sono stati registrati più di mille contagi su 100mila residenti. I cittadini potranno uscire di casa solo per lavoro, scuola e motivi sanitari o legali. Tutti i locali commerciali dovranno chiudere entro le 22. Ristoranti ed hotel funzioneranno al 50% e i tavoli dovranno mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo. Ad uno stesso tavolo al massimo sei persone. Nei luoghi di culto distanza di almeno un metro e mezzo uso obbligatorio della mascherina. Ai funerali massimo 15 partecipanti. Chiusi parchi, giardini pubblici e parchi gioco e nell'attività sportiva di gruppo massimo sei persone. Annunciati controlli stringenti da parte delle forze dell'ordine.

