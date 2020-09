In Francia altri 10.500 positivi. Numeri in calo, ma l'allarme resta molto alto: 311 morti (20 settembre)

20 settembre 2020 a

Emergenza Coronavirus: calano i casi registrati in Francia nelle ultime 24 ore (dati ufficializzati il 20 settembre), i nuovi positivi, però, restano numerosi. Sono stati 2.929 in meno del giorno prima, ma comunque 10.569 nel complesso. Tanti. Il tasso di positività del test, inoltre, continua a salire e si attesta sul 5.7 per cento contro il 5.6, percentuale precedente, come scrive il quotidiano Le Parisien. Alto il numero dei morti: 311. La settimana al via lunedì 21 settembre è considerata particolarmente importante per cercare di capire l'andamento della pandemia e se il Paese avrà bisogno di ulteriori misure restrittive per cercare di contenere la diffusione del virus.

