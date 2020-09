E' morto Lee Kerslake, detto "The bear": è stato il batterista di Ozzy Osbourne e i suoi Black Sabbath

20 settembre 2020 a

Il musicista inglese Lee Kerslake, ex batterista di Ozzy Osbourne, è morto all’età di 73 anni. Nel dicembre 2018 aveva rivelato di essere in cura per un tumore alla prostata. L’annuncio della scomparsa è riferito dalla Bbc. Osbourne ha scritto su Facebook: "Sono passati 39 anni da quando ho visto Lee per l’ultima volta, ma vivrà per sempre nei dischi in cui ha suonato per me". Lee Kerslake, detto The Bear, iniziò la carriera nel 1971 come batterista degli Uriah Heep.

"Era uno degli uomini più gentili del mondo", ha scritto Mick Box degli Uriah Heep. Nel 1979 si unì al gruppo di Ozzy Osbourne, i Black Sabbath. Con Osbourne incise "Blizzard of Ozz" (1980) e "Diary of a Madman" (1981). Nel 1982 tornò con Mick Box e gli Uriah Heep, con cui si è esibito fino al 2007, quando fu costretto a lasciare il gruppo a causa di problemi di salute.

