Coronavirus, in Russia oltre 6mila casi in 24 ore. I morti complessivi sono quasi 20mila

Nelle ultime 24 ore sono 6.148 i casi di Coronavirus che sono stati registrati in Russia (dati 20 settembre). Si tratta di una cifra record dal 18 luglio scorso secondo il centro anti-crisi. Il tasso di crescita giornaliero è salito dello 0.6%. Il numero dei contagiati dall'inizio della pandemia è arrivato a quota un milione 103.399. A Mosca sono state 860 le nuove infezioni registrate, mentre 214 sono state localizzate a San Pietroburgo. Per quanto riguarda i decessi, ne sono stati registrati altri 79 in un giorno, in diminuzione rispetto ai 144 del giorno precedente. In totale nel Paese sono stati conteggiati 19.418 morti.

