Coronavirus, Regno Unito, 4.400 casi in 24 ore: record dall'8 maggio

19 settembre 2020 a

a

a

Nuovo record di casi di Coronavirus nel Regno Unito. Sono stati registrati 4.422 contagi nelle ultime 24 ore, la cifra più alta dall’8 maggio. Si tratta di 100 infezioni in più rispetto a quelle registrate ieri. In tutto sono 390.358 i casi di Covid-19 in tutto il Paese. Il governo ha fatto sapere che sono morte altre 27 persone facendo salire il totale a 41.759. Lo riporta il Guardian.

Momenti di tensione oggi a Londra con tafferugli tra manifestanti e polizia. Il corteo era contro le misure del nuovo lockdown (deciso in alcune aree del Paese) e contro le restrizioni adottate dal governo. A Trafalgar Square i dimostranti hanno formato catene umane davanti agli agenti per impedire gli arresti. Momenti di tensione anche alla National Gallery. Tra i manifestanti si sono viste magliette con scritte anche sul complotto del 5G e a sostegno della legalizzazione della cannabis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.