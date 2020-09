Coronavirus, picco di casi in Germania: 2.300 in 24 ore. E' record da aprile

19 settembre 2020 a

Sono stati quasi 2.300 i nuovi casi di coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore, secondo il Robert Koch Institut. Stando a quanto riporta il Frankfurter Allgemeine, che cita l’istituto, si tratta del numero più alto da aprile. I nuovi contagi, per la precisione, sono 2.297, portando il totale a 270 mila. Per quanto riguarda i decessi, ne sono stati registrati altri 6 nelle ultime 24 ore, facendo salire il totale a 9.384.

Il picco di casi registrati in un giorno si è verificato tra fine marzo e inizio aprile con più di 6 mila contagi. Il trend giornaliero è poi diminuito per poi risalire a luglio. Nel mese di agosto il numero giornaliero dei contagi si è attestato intorno ai 2 mila. L’aumento delle infezioni dipende anche dalla crescita parallela del numero dei test effettuati. Tra i Lander più colpiti c’è la Baviera con +477 rispetto al giorno precedente e la Renania Settentrionale-Vestfalia con +608.

