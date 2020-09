Coronavirus, Usa: "Test a chiunque entri in contatto con il virus"

18 settembre 2020 a

I Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti aggiornano nuovamente le linee guida sui test delle persone che non hanno sintomi di Covid-19.

Rivedendo modifiche dello scorso mese, scrive Cnn, prevedono che chiunque sia stato con una persona infetta debba essere sottoposto al test del coronavirus.

"Il test è consigliato per tutti i contatti stretti di persone con infezione da Sars-CoV-2. A causa del potenziale di trasmissione asintomatica e presintomatica, è importante che i contatti di individui con infezione da Sars-CoV-2 siano rapidamente identificati e testati", affermano le linee guida dei Cdc. Le linee guida risalenti al 24 agosto e valide sinora prevedevano che chi "fosse stato in stretto contatto (2 metri) con una persona con infezione da Covid-19 per almeno 15 minuti ma non avesse sintomi non dovesse necessariamente sottoporsi a test, a meno di essere una persona vulnerabile" o se autorità locali lo raccomandavano. La raccomandazione era stata criticata da medici e agenzie sanitarie.

