Coronavirus, Regno Unito con l'indice Rt a 1.4: contagi raddoppiati in una settimana

Coronavirus nel regno Unito. I numeri preoccupano. Nel giorno in cui il governo di Boris Johnson ha annunciato l'estensione del parziale lockdown locale nel Paese ai territori dell'Inghilterra settentrionale, centrale e occidentale come il Lancashire, Merseyside, un'ulteriore parte delle Midlands e parte dello West Yorkshire a partire da martedì 22 settembre, per un totale di 12 milioni di cittadini interessati, arriva la notizia che l'indice di trasmissione del virus.

Il cosiddetto Rt o R0, ha raggiunto nel Paese quota 1.4, superando così la soglia di guarda di 1. Il che significa, avvertono gli esperti, che la curva epidemiologica sta cominciando a risalire, mentre il numero delle nuove infezioni è raddoppiato negli ultimi 7 giorni.

