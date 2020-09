Coronavirus, a Madrid boom di contagi: di nuovo allestite le tende ospedale

18 settembre 2020 a

a

a

A Madrid una fila di tende verdi è stata allestita ai cancelli dell'ospedale militare Gomez Ulla, quattro mesi dopo la creazione di strutture simili per il triage dei pazienti affetti da Covid 19. Il ministero della Difesa spagnolo, che gestisce l'ospedale militare, ha dichiarato che per ora le tende sono vuote e non utilizzate, ma sono state allestite per precauzione nel caso di una seconda ondata che sovraccarichi gli ospedali, mentre i contagi nella capitale continuano ad aumentare. La regione madrilena ha un tasso di trasmissione da Coronavirus sei volte più alto della media nazionale ed è atteso l'annuncio di "misure drastiche" per tentare di contrastare la diffusione della malattia. Queste potrebbero includere lockdown localizzati o altre limitazioni agli spostamenti nelle zone più colpite, che sono in generale quelle più povere e densamente popolate. La Spagna giovedì ha registrato 11mila nuovi casi confermati e 162 morti per Covid 19, mentre il Paese ha il bilancio globale più pesante in Europa: oltre 625mila infezioni e almeno 30.400 decessi, secondo di dati diffusi dal ministero della Salute.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.