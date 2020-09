Coronavirus, dati drammatici in India: oltre 1.100 morti in un giorno. I casi più di 5.1 milioni

17 settembre 2020 a

a

a

Coronavirus, sono drammatici i dati che arrivano dall'India. Il Paese ormai è attraversato in pieno dalla pandemia. In 24 ore (statistiche 17 settembre mattina) sono stati registrati 97.894 positivi. Il ministero della Salute ha dichiarato che i nuovi contagi hanno portato il totale della nazione oltre 5,1 milioni dall'inizio della pandemia. Altre 1.132 persone sono morte in un giorno, per un totale di 83.198. Al tasso attuale di infezione, l'India dovrebbe superare entro poche settimane i 6,6 milioni di casi segnalati negli Stati Uniti, attualmente il Paese più colpito dal Covid 19. A livello nazionale, l'India sta analizzando più di 1 milione di tamponi al giorno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.