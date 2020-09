Coronavirus, positivo un membro dello staff della Casa Bianca. Lo conferma Donald Trump

17 settembre 2020 a

Negli Stati Uniti un membro della Casa Bianca (o probabilmente anche più) è risultato positivo al Coronavirus. E' stato il presidente Donald Trump a confermare la notizia durante un briefing con la stampa. "Ne ho sentito parlare questa mattina a un livello molto ridotto", ha detto il tycoon, stando a quanto riporta Cnbc. Ma non sembra si tratti di un solo caso, sempre interpretando le parole di Trump: "Ieri sera ne ho sentito parlare per la prima volta - ha infatti aggiunto - ed è un piccolo numero di casi. Non è alcuno che era vicino a me", ha sottolineato Trump.

