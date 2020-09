Coronavirus, aumentano i contagi in Germania: quasi 2.200 in 24 ore. I morti complessivi oltre 9.300

17 settembre 2020 a

a

a

Non si ferma la seconda ondata di diffusione del Covid 19. In particolare nell'Europa centrale la situazione diventa sempre più complessa, giorno dopo giorno. Un nuovo record di contagi è stato registrato in Germania. Sono 2.194 i casi ufficializzati nel territorio tedesco nelle ultime 24 ore, secondo le statistiche del Robert Koch Institute (riportate dai media la mattina del 17 settembre), contro i 1.901 casi del 16 settembre. Stando ai calcoli effettuati proprio dall'Rki il totale dei positivi ammonta a 265.857 dall'inizio della pandemia da Covid 19. Il dato complessivo dei decessi, invece, in Germania è di 9.371 dallo scorso febbraio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.