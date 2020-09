Coronavirus, Irlanda: il ministro della Sanità sta male e il governo finisce in isolamento

15 settembre 2020 a

Il ministro della Sanità irlandese, Stephen Donnelly, ha contattato il suo medico di famiglia per sottoporsi al test per il coronavirus dopo essersi sentito male in mattinata, stando a quanto riferito dall’emittente Rte, citata da Bbc. Per questo motivo il governo irlandese è finito in isolamento. L’annuncio è stato dato dal portavoce del Parlamento che ha specificato che a seguito di «informazioni molto gravi derivanti dagli eventi di oggi, il Gabinetto deve ora mettersi in isolamento».

Il Parlamento monocamerale di Dublino, ha dapprima aggiornato i lavori fino a nuovo ordine, salvo essere poi riconvocato. Secondo la Bbc, a rispondere a una prevista sessione di interpellanze dei deputati saranno per ora i sottosegretari.

