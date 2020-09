Coronavirus, record di tamponi a livello europeo: 227 mila in 24 ore

15 settembre 2020 a

a

a

Tamponi per individuare i malati di Coronavirus. Di test, nelle 24 ore, ne sono stati eseguiti altri 227.000 circa, a livello europeo e si tratta di un record.

Sono intanto circa 3000 i nuovi contagi da Coronavirus nel Regno Unito sulla scia del rimbalzo dei casi in atto da inizio settembre. Secondo i dati diffusi oggi dal governo, nelle ultime 24 ore, quando è entrata in vigore la regola del sei, cioè il divieto di assembramento con più di 6 persone, ne sono stati diagnosticati 3105, meno dei 3500 superati la settimana scorsa, ma più di ieri. Resta invece contenuto il numero attuale dei morti, fermo oggi a 9, con un aumento tuttavia sia dei ricoveri complessivi (972, un centinaio più di ieri), sia dei pazienti in terapia intensiva (106 in totale, una ventina oltre la cifra di ieri).

