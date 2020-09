Principe Harry, compleanno con auguri dalla Regina Elisabetta, Carlo, William e Kate: schiaffo a Meghan Markle

15 settembre 2020 a

Schiaffo a Meghan Markle nel giorno del compleanno del marito, principe Harry. La Royal family continua a far discutere nel giorno nel quale il duca di Sussex che oggi vive in California insieme alla famiglia, compie 36 anni.

Basta un post, sulle pagine ufficiali del fratello William erede al trono e della moglie Kate Middleton, per accendere la polemica. Come un post al duca di Sussex hanno dedicato il padre principe Carlo e la nonna, Regina Elisabetta. Tutti hanno avuto un pensiero per lui nel quale la moglie Meghan Markle, ex attrice americana, mai appare.

I Cambridge, Kate Middleton e William, hanno pubblicato una foto datata nella quale corrono tutti e tre in allegria.

La foto condivisa dalla Sovrana è invece del 2017, dello stesso anno quella pubblicata sui social dei Duchi di Cambridge: un periodo precedente al matrimonio del settimo in linea di successione al trono, quando la famiglia sembrava ancora unita e affiatata. Da tutti, schiaffi a Meghan Markle considerata l'artefice del divorzio dei Sussex dalla Royal Family, avvenuta nel merzo scorso.

