Coronavirus, Trump: "Vaccino in Usa al massimo fra otto settimane"

15 settembre 2020

«Avremo il vaccino molto presto», «in settimane, potranno essere 4 settimane o 8, ma lo avremo». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un’intervista rilasciata a Fox&Friends. «Siamo veramente molto vicini - al vaccino - e sarà un bene non solo per noi ma per il mondo», ha aggiunto Trump, che ha negato di aver fatto pressioni sulla Fda per motivi politici in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Non solo Covid-19, Trump ha rilanciato anche l'allarme per l'uragano Sally.

Questo arriva dopo che i meteorologi hanno previsto piogge torrenziali ed il rischio di «inondazioni di portata storica» nelle zone che vanno dal sud est della Louisiana fino al nord della Florida. Intanto, l’urgano che ieri aveva raggiunto la categoria 2 ha perso leggermente di forza scendendo alla categoria 1. «Ci saranno inondazioni di portata storica insieme a violentissime piogge - ha previsto Stacy Stewart, del National Hurricane Center - le persone che vivono nei pressi di fiumi e torrenti devono spostarsi in zone sicure».

